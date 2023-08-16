"Надо знать, куда едешь!": группу The Killers освистали в Грузии из-за россиянина (видео)

Музыканты уже извинились перед грузинами

Концерт американской группы The Killers на Black Sea Arena 15 августа в Грузии закончился громким скандалом. У группы есть "традиция" — они вызывают из зала барабанщика, чтобы тот исполнил с ними один из их хитов. Именно этот "выбор" и стал причиной негодования зрителей в зале.

Все потому, что солист коллектива, Брендан Флауэрс, пригласил на сцену россиянина. Более того, музыкант "приправил" все наративом, что все мы "братья и сестры" и о "братских народах". Это вызвало болезненную и агрессивную реакцию части зала, сообщают местные СМИ.

Стоит отметить, что в соцсетях также пишут, что перед исполнением песни с музыкантом из зала солист группы переспрашивал у зрителей, приемлемо ли для них присутствие на сцене именно российского барабанщика. И несмотря на протест большей части зала, группа таки сыграла с ним.

"Скандал! Мы с друзьями выходим из зала… The Killers позвали на сцену россиянина … Люди кричали и показывали, что так делать нельзя, но он читал нам мораль…", — написала в своих соцсетях одна из зрительниц.

Собственно реакцию зала на поступок The Killers отчетливо видно на фото и видео с концерта, которые публикуются в соцсетях. Часть слушателей сразу же покинули зал, после приглашения россиянина на сцену, а та часть, которая осталась, освистывала музыкантов. Из зала можно было услышать "Сакартвело", "F-k Russia", "россия — оккупант", а также увидеть подобные плакаты.

Не прошло и пару часов с момента проведения концерта, как на страницах The Killers в соцсетях появились извинения перед грузинским народом.

"Хорошие люди Грузии, у нас никогда не было намерения нападать на кого-либо! У нас давняя традиция приглашать людей поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против того, чтобы участник сегодняшнего концерта вышел с нами на сцену. Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты the killers являются "братьями и сестрами", может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся скоро вернуться" — написали артисты.

Также одновременно с извинениями музыкантов, прощения попросила и концертная площадка Black Sea Arena, подчеркнув, что не имеет отношения к действиям артиста на сцене.

"Мы понимаем эмоции наших гостей. Действия артиста на сцене — это не позиция Black Sea Arena. Мы понимаем свою долю ответственности, приносим искренние извинения и разделяем реакцию артиста на инцидент. Россия — оккупант" — говорится в их заявлении.

Также на скандал отреагировала и грузинская группа LOUDspeakers, которая выступала на разогреве у The Killers.

"Мы думали, что играть на разогреве у The Killers — это гордость, но мы очень разочарованы и рассержены тем, что к игре на ударных был допущен россиянин, а также попыткой сделать так, чтобы русские и грузины обнялись. Надо знать, куда едешь! Россия — враг и оккупант!!!" — написали музыканты в Фейсбуке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российского актера-путиниста, "Кузю" из сериала "Универ" не пустили в Грузию. Виталию Гогунскому даже не дали выйти из аэропорта.