alyona alyona показала себя в купальнике в ответ на скандальные слова Остапчука о бритых девушках (фото)

Исполнительница пошутила про свои побритые места, которые скрывает животом

Украинская исполнительница alyona alyona, которое больше года назад отказалась от сигарет и мяса, высказалась по поводу скандальных слов Владимира Остапчука о том, что "девушка должна быть побрита везде". В дополнение знаменитость опубликовала свое фото в купальнике.

alyona alyona на своей странице в Instagram написала, что придерживается известной позиции "мое тело – мое дело". Артистка иронично оценила себя на 9 из 10.

Так, alyona alyona поделилась с поклонниками снимком с пляжа, на котором она уплетает арбуз сидя на покрывале. По ее мнению, только ограниченные люди могут ограничивать других, тогда как можно не оценивать окружение и жить в гармонии с собой.

"Хотя ноги и пи*я у меня блестят без волос, зато живот немного торчит и не дает вам это увидеть", — подписала снимок alyona alyona.

Исполнительница подчеркнула, что если любить и принимать себя, то любые вопросы, связанные с внешностью (похудение, эпиляция, увеличение губ или липосакция), решаются единолично. "Запомните раз и навсегда, ваше тело – ваше дело": подытожила рэперша.

Напомним, в шоу Владимира Остапчука "Мекнув — питайте" на Youtube ведущий вместе с Богданом Буше и Позитивом обсуждали, какой девушке они могут дать десять баллов из десяти. Но их высказывания о волосах на теле женщин вызвали волну хейта в сети.