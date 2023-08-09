alyona alyona показала себе в купальнику у відповідь на скандальні слова Остапчука про голених дівчат (фото)

Виконавиця пожартувала про свої поголені місця, які приховує животом

Українська виконавиця alyona alyona, яка більше року тому відмовилася від цигарок та м’яса, висловилася з приводу скандальних слів Володимира Остапчука про те, що "дівчина має бути поголеною скрізь". На додаток знаменитість опублікувала своє фото у купальнику.

alyona alyona на своїй сторінці в Instagram написала, що дотримується відомої позиції "моє тіло — моє діло". Артистка іронічно оцінила себе на 9 із 10.

Так, alyona alyona поділилася з шанувальниками знімком з пляжу, на якому вона уплітає кавун, сидячи на покривалі. На її думку, лише обмежені люди можуть обмежувати інших, тоді як можна не оцінювати оточення та жити в гармонії із собою.

"Хоча ноги і пі*я у мене блищать без волосся, зате живіт трохи стирчить і не дає вам це побачити", - підписала знімок alyona alyona.

Виконавиця наголосила, що якщо любити і приймати себе, то будь-які питання, пов’язані із зовнішністю (схуднення, епіляція, збільшення губ чи ліпосакція), вирішуються одноосібно. "Запам’ятайте раз і назавжди, ваше тіло — ваша діло": підсумувала реперка.

Нагадаємо, у шоу Володимира Остапчука "Мекнув — питайте" на Youtube ведучий разом із Богданом Буше та Позитивом обговорювали, якій дівчині вони можуть дати десять балів із десяти. Але їхні висловлювання про волосся на тілі жінок викликали хвилю хейту в мережі.