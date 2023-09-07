Перлинний топ та шовкове максі: Шарліз Терон захопила розкішним образом у Нью-Йорку (фото)

Голлівудська зірка брала участь в урочистому відкритті нового бутика елітних швейцарських годинників

Культова американська актриса Шарліз Терон з’явилася на церемонії відкриття бутіка Breitling у Нью-Йорку, вразивши публіку своєю елегантною витонченістю. Знаменитість ще в 2018 році приєдналася до акторів Бреда Піта, Адама Драйвера і Деніела Ву, ставши амбасадором цього бренду швейцарських годинників класу люкс.

На урочистому відкритті нового бутика Breitling 48-річна Шарліз виглядала справжнім втіленням витонченості, пише Hello. Вона продемонструвала приголомшливий прозорий топ, інкрустований перлами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ансамбль зірки, розроблений будинком Givenchy та особисто створений креативним директором Метью Вільямсом, поєднувався з вишуканою чорною шовковою спідницею максі та туфлями на підборах. Для захисту від нью-йоркської прохолоди аутфіт був доповнений шикарним чорним подовженим жакетом. Пізніше у своєму Instagram вона порадувала 7,5 млн підписників знімком вбрання без жакета, грайливо підписавши його "Pearl’s night out ✨".

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Образ удосконалили візажист Кейт Лі, відомий стиліст Леслі Фремар та стиліст по волоссю Дженні Чо. Шарліз Терон виглядала іконою Голлівуду зі своїм світлим волоссям, елегантно покладеним набік. Родзинкою, що додала образу деякої кокетливості, стали кілька сережок.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Під час церемонії Шарліз разом із 58-річним генеральним директором Breitling Джорджем Керном та президентом Breitling USA Тьєррі Прісером випала честь розрізати блакитну стрічку під брендом Breitling. Цей швейцарський бренд годинників класу люкс був заснований в 1884 році. Перерізання стрічки відзначило офіційне відкриття нового бутіка. А ось і фото з Instagram знаменитості:

Pearl’s night out. Фото: instagram.com/charlizeafrica

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