Рідкісна поява Памели Андерсон: який має вигляд зірка "Рятувальників Малібу" в 56 років (фото)

Зірка нульових нечасто радує шанувальників виходом на публіку

Популярна американська актриса та модель, зірка серіалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон досить рідко з’являється на публічних заходах. У свої 56 років актриса зберігає розкішний вигляд, що доводять її свіжі знімки.

Памела Андерсон відвідала захід ювелірної компанії Pandora, що відбувся 6 вересня 2023 року в Нью-Йорку. Зірка стала обличчям нової реклами штучних діамантів Pandora.

Так, для події знаменитість обрала сорочку та штани одного кремового відтінку. Доповнюють образ чорні гостроносі туфлі. Андерсон одягла витончений ланцюжок з каменем на шию та каблучку.

Зірка не стала наносити яскравий макіяж, а лише злегка підкреслила губи. Те саме стосується і зачіски: легкі хвилі роблять образ актриси жіночнішим і невимушеним.

Разом з Андерсон перед фотографами позувала актриса з нової "Русалочки" Холлі Бейлі та зірка "Емілі в Парижі" Ешлі Парк. До речі, не стала ховатися від папараці "рятівниця Малібу" й на вулицях Нью-Йорка, а лише посміхалася і махала рукою.

Памела Андерсон не старіє. Фото: Getty Images

Стильне вбрання актриси. Фото: Getty Images

Зірка стала обличчям нової реклами бренду. Фото: Getty Images

Памела Андерсон на вулиці Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Актриса потрапила в кадр папараці. Фото: Getty Images

Холлі Бейлі, Памела Андерсон та Ешлі Парк. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на червоній доріжці після розлучення з’явилася Софія Вергара. 51-річна актриса блиснула ефектним декольте.