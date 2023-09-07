Редкое появление Памелы Андерсон: как выглядит звезда "Спасателей Малибу" в 56 лет (фото)

Звезда нулевых нечасто радует поклонников выходом на публику

Популярная американская актриса и модель, звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон довольно редко появляется на публичных мероприятиях. В свои 56 лет актриса сохраняет роскошный вид, что и доказывают ее свежие снимки.

Памела Андерсон посетила мероприятие ювелирной компании Pandora, которое проходило 6 сентября 2023 года в Нью-Йорке. Звезда стала лицом новой рекламы искусственных бриллиантов Pandora.

Так, для события знаменитость выбрала рубашку и брюки одного кремового оттенка. Дополняют образ черные остроносые туфли. Андерсон надела изящную цепочку с камнем на шею и кольцо.

Звезда не стала наносить яркий макияж, а лишь слегка подчеркнула губы. То же касается и прически: легкие волны делают образ актрисы более женственным и непринужденным.

Вместе с Андерсон перед фотографами позировала актриса из новой "Русалочки" Холли Бэйли и звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк. К слову, не стала прятаться от папарацци "спасательница Малибу" и на улицах Нью-Йорка, а лишь улыбалась и махала рукой.

Памела Андерсон не стареет. Фото: Getty Images

Стильный наряд актрисы. Фото: Getty Images

Звезда стала лицом новой рекламы бренда. Фото: Getty Images

Памела Андерсон на улице Нью-Йорка. Фото: Getty Images

Актриса попала в кадр папарацци. Фото: Getty Images

Холли Бэйли, Памела Андерсон и Эшли Парк. Фото: Getty Images

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