Жемчужный топ и шелковое макси: Шарлиз Терон восхитила роскошным образом в Нью-йорке (фото)

Голливудская звезда участвовала в торжественном открытии нового бутика элитных швейцарских часов

Культовая американская актриса Шарлиз Терон появилась на церемонии открытия бутика Breitling в Нью-Йорке, впечатлив публику своей элегантной утонченностью. Знаменитость еще в 2018 году присоединилась к актерам Брэду Питту, Адаму Драйверу и Дэниелу Ву, став амбассадором этого бренда швейцарских часов класса люкс.

На торжественном открытии нового бутика Breitling 48-летняя Шарлиз выглядела настоящим воплощением изящества, пишет Hello. Она продемонстрировала поразительный прозрачный топ, инкрустированный жемчугом.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ансамбль звезды, разработанный домом Givenchy и лично созданный креативным директором Мэтью Уильямсом, сочетался с изысканной черной шелковой юбкой макси и туфлями на каблуке. Для защиты от нью-йоркской прохлады аутфит был дополнен шикарным удлиненным черным жакетом. Позже в своем Instagram она порадовала 7,5 млн подписчиков снимком наряда без жакета, игриво подписав его "Pearl's night out ✨".

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Образ усовершенствовали визажист Кейт Ли, известный стилист Лесли Фремар и стилист по волосам Дженни Чо. Шарлиз Терон выглядела иконой Голливуда со своими светлыми волосами, элегантно уложенными набок. Изюминкой, добавившей образу некоторую кокетливость, стали несколько сережек.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Во время церемонии Шарлиз вместе с 58-летним генеральным директором Breitling Джорджем Керном и президентом Breitling USA Тьерри Присером выпала честь разрезать голубую ленту под брендом Breitling. Этот швейцарский бренд часов класса люкс был основан в 1884 году. Перерезание ленты отметило официальное открытие нового бутика. А вот и фото из Instagram знаменитости:

Pearl's night out. Фото: instagram.com/charlizeafrica

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