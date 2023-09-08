До Віктора Павліка приїхала поліція (фото)

Молода дружина Народного артиста України показала пошкоджене авто

Молода дружина Віктора Павліка, українська блогерка Катерина Павлік (в дівоцтві Реп'яхова) розповіла своїм підписникам в соцмережі, чому відомому виконавцю довелось викликати поліцію. 29-річна дівчина назвала і показала причину.

В сторіс Інстаграму Катерина поділилась з фоловерами неприємною для її сім'ї новиною. Річ у тім, що хтось ненавмисно або спеціально пошкодив дах машини Віктора Павліка, а точніше — панорамне скло.

Блогерка виклала відео, на якому показала вм'ятину, від якої розповсюдились маленькі довгі тріщини. "Впевнена, що це ще в Києві хтось кинув під будинком. Людина не думає про карму, а дарма. Добре, що машина застрахована. Для страхової поліції і викликали", — підписала відео Катерина Павлік.

Віктор Павлік викликав поліцію для страхової

У Народного артиста України пошкоджений дах машини

Український співак закликав українців також скористатися послугами автострахування, щоб у майбутньому уникнути зайвих витрат, повязаних з подібними неприємними інцидентами.

Співак рекомендує застрахувати своє авто

Раніше повідомлялось, що Катерина Павлік показала свої дитячі фото з мамою. Також ми розповідали, що в українського співака серйозні проблеми зі здоров'ям. У Віктора Павліка — вада серця, і восени у виконавця запланована операція, йому будуть ставити штучний клапан.