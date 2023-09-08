К Виктору Павлику приехала полиция (фото)

Молодая жена Народного артиста Украины показала поврежденное авто

Молодая жена Виктора Павлика, украинская блогерша Екатерина Павлик (в девичестве Репьяхова) рассказала своим подписчикам в соцсети, почему известному исполнителю пришлось вызвать полицию. 29-летняя девушка назвала и показала причину.

В сторис Инстаграма Екатерина поделилась с фолловерами неприятной для ее семьи новостью. Дело в том, что кто-то нечаянно или специально повредил крышу машины Виктора Павлика, а точнее — панорамное стекло.

Блогерша выложила видео, на котором показала вмятину, от которой распространились маленькие длинные трещины. "Уверена, что это еще в Киеве кто-то бросил под домом. Человек не думает о карме, а зря. Хорошо, что машина застрахована. Для страховой полиции и вызвали", — подписала видео Екатерина Павлик.

Виктор Павлик вызвал полицию для страховой

У Народного артиста Украины повреждена крыша машины

Украинский певец призвал украинцев также воспользоваться услугами автострахования, чтобы в будущем избежать лишних трат, связанных с подобными неприятными инцидентами.

Певец рекомендует застраховать свое авто

Ранее сообщалось, что Екатерина Павлик показала свои детские фото с мамой. Также мы рассказывали, что у украинского певца серьезные проблемы со здоровьем. У Виктора Павлика — порок сердца, и осенью у исполнителя запланирована операция, ему будут ставить искусственный клапан.