"Сподіваюся, що від нього відстануть": Єфросиніна розповіла, що робить на фронті її чоловік

Ведуча закликала коментаторів не писати наклепів

Відома українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна розповіла, де служить її чоловік Тимур Хромаєв. Після широкомасштабного військового вторгнення Росії в Україну бізнесмен добровільно пішов до лав Збройних сил України.

Про це Єфросиніна сказала в інтерв’ю РБК-Україна. Зокрема, ведуча поцікавилася, звідки взялася інформація, що Хромаєв нібито "в Пущі Водиці сидить" і закликала користувачів не писати наклепів у коментарях.

"Якщо вам цікаво, запитайте де, але з повагою. Без поваги — окей, це ваше право, але не треба писати наклеп. Мій чоловік служить у 112-й бригаді в прифронтовій зоні вже понад рік. Він офіційно у ЗСУ, свого часу пішов добровольцем. Сьогодні він уже командир бригади, в його підрозділі — понад 100 людей. Вони займаються радіоелектронною боротьбою, БПЛА (безпілотними літальними апаратами, — ред.) і дронами. Вони фізично, за рахунок технологій, знищують ворожі цілі, і я ним пишаюся. Мені було важливо сказати про це. Я думаю, що чим більше я мовчатиму, тим більше буде такого лайна в коментах. Я сподіваюся, що люди подивляться, почують офіційні дані, надані вам сьогодні, і відстануть від нього", — сказала Єфросиніна.

Сьогодні Єфросиніна через своє громадське об’єднання "Фонд Маша" допомагає жінкам, які постраждали під час повномасштабної війни та від домашнього насильства. Раніше ми писали, що Єфросиніна думає про Олега Винника та інших артистів, які залишили Україну. Ведуча вірить, що люди зроблять висновки самі.