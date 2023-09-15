"Надеюсь, что от него отстанут": Ефросинина рассказала, что делает на фронте ее муж

Ведущая призвала комментаторов не писать клевету

Известная украинская телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина рассказала, где служит ее муж Тимур Хромаев. После широкомасштабного военного вторжения россии в Украину бизнесмен добровольно ушел в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом Ефросинина сказала в интервью РБК-Украина. В частности, ведущая поинтересовалась, откуда взялась информация, что Хромаев якобы "в Пуще Водице сидит" и призвала пользователей не писать клевету в комментариях.

"Если вам интересно, спросите где, но с уважением. Без уважения — окей, это ваше право, но не надо писать клевету. Мой муж служит в 112-й бригаде в прифронтовой зоне уже больше года. Он официально в ВСУ, в свое время ушел добровольцем. Сегодня он уже командир бригады, в его подразделении — более 100 человек. Они занимаются радиоэлектронной борьбой, БПЛА (беспилотными летательными аппаратами, — ред.) и дронами. Они физически, за счет технологий, уничтожают враждебные цели, и я им горжусь. Мне было важно сказать об этом. Я думаю, что чем больше я буду молчать, тем больше будет такого дерьма в комментах. Я надеюсь, что люди посмотрят, услышат официальные данные, озвученные вам сегодня, и отстанут от него", — сказала Ефросинина.

Сегодня Ефросинина через свое общественного объединение "Фонд Маша" помогает женщинам, пострадавшим во время полномасштабной войны и от домашнего насилия. Ранее мы писали, что Ефросинина думает об Олеге Виннике и других артистах, покинувших Украину. Ведущая верит, что люди сделают выводы сами.