Геометрія в прикрасах та зручні кишені: Джіджі Хадід вийшла на подіум в образі від Chanel (фото)

У Парижі закінчується Тиждень моди, а дизайнери та модні доми продовжують вражати публіку різноманітністю своїх колекцій

З 25 вересня по 3 жовтня 2023 року в Парижі проходить Тиждень моди. Дизайнери показали на подіумі свої найкращі колекції сезону весна/літо 2024. В одному з показів взяла участь відома у всьому світі модель Джіджі Хадід.

Американська модель Джіджі Хадід вийшла на подіум, щоб представити витвір модного дому Chanel під час Паризького тижня жіночого одягу весна/літо 2024 року в Гран-Палі Ефемер у Парижі, 3 жовтня 2023 року.

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Як видно, для показу модель одягла стриманий чорний костюм з широкими "летючими" брюками, який декорований дрібними мерехтливими блискітками. Доповнює образ незвичайний пояс із "зубчиками"-трикутниками, а на ногах у Джіджі чорні шльопанці-в’єтнамки.

У стриманому образі моделі можна помітити зручні кишені, а її пояс перегукується із намистом та сережками у геометричному стилі. Завершують модний образ з нової колекції Chanel пронизливий погляд та пишне волосся Хадід.

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