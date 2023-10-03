Геометрия в украшениях и удобные карманы: Джиджи Хадид вышла на подиум в образе от Chanel (фото)

В Париже заканчивается Неделя моды, а дизайнеры и модные дома продолжают впечатлять публику изобилием своих коллекций

С 25 сентября по 3 октября 2023 года в Париже проходит Неделя моды. Дизайнеры показали на подиуме свои лучшие коллекции сезона весна/лето 2024. В одном из показов приняла участие известная во всем мире модель Джиджи Хадид.

Американская модель Джиджи Хадид вышла на подиум, чтобы представить творение модного дома Chanel во время Парижской недели женской одежды весна/лето 2024 в Гран-Пале Эфемер в Париже, 3 октября 2023 года.

Как видно, для показа модель надела сдержанный черный костюм с широкими "летящими" брюками, который декорирован мелкими мерцающими блестками. Дополняет образ необычный пояс с "зубчиками"-треугольниками, а на ногах у Джиджи черные шлепки-вьетнамки.

В сдержанном образе модели можно заметить удобные карманы, а ее пояс перекликается с ожерельем и серьгами в геометрическом стиле. Завершают модный образ из новой коллекции Chanel пронзительный взгляд и пышные волосы Хадид.

Ранее "Телеграф" писал, что нестареющая Джулианна Мур открыла плечи в трендовом платье миди. 62-летняя актриса "засветилась" на Неделе моды в Милане.