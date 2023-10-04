Зірка фільму "Хід королеви" Аня Тейлор-Джой вийшла заміж за музиканта Малкольма Макрея (фото)

Американська актриса Аня Тейлор-Джой влаштувала весільну церемонію у Венеції

Зірка фільмів "Хід королеви", "Гострі козирки" та "Минулої ночі в Сохо" Аня Тейлор-Джой вийшла заміж за музиканта Малкольма Макрея. Розкішна весільна церемонія проходила у Венеції, на ній було багато зіркових гостей.

27-річна актриса Netflix запросила на весілля понад 150 гостей. Серед присутніх були Кара Делевінь та Джулія Гарнер, пише dailymail.

Варто зазначити, що для весілля Аня Тейлор-Джой обрала не традиційну білу сукню, а ніжну бежеву. Вбрання декороване вишивкою з квітами та птахами на ліфі. При цьому актриса обрала довгу білу фату, яку поєднала з розпущеними пасмами волосся.

Тим часом зіркові подруги Ані Тейлор-Джой Кара Делевінь та Джулія Гарнер також відзначилися ефектними вбраннями. Кара підкреслила декольте в смокінгу з жилетом, а Джулія красувалася в чорній оксамитовій сукні, розшиті бісером.

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Раніше "Телеграф" розповідав, що топ-модель Барбара Палвін та актор Ділан Спроус таємно зіграли весілля. У мережі з’явилися кадри із церемонії.