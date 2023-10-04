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Звезда фильма "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой вышла замуж за музыканта Малкольма Макрея (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Автор
Актриса Аня Тейлор Джой устроила пышную свадебную церемонию на 150 гостей Новость обновлена 04 октября 2023, 12:51
Актриса Аня Тейлор Джой устроила пышную свадебную церемонию на 150 гостей. Фото Getty Images

Американская актриса Аня Тейлор-Джой устроила свадебную церемонию в Венеции

Звезда фильмов "Ход королевы", "Острые козырьки" и "Прошлой ночью в Сохо" Аня Тейлор-Джой вышла замуж за музыканта Малкольма Макрея. Роскошная свадебная церемония проходила в Венеции, на ней присутствовали много звездных гостей.

27-летняя актриса Netflix, пригласила на свадьбу более 150 гостей. Среди присутствующих были Кара Делевинь и Джулия Гарнер, пишет dailymail.

Стоит отметить, что для свадьбы Аня Тейлор-Джой выбрала не традиционное белое платье, а нежное бежевое. Наряд декорирован вышивкой с цветами и птицами на лифе. При этом актриса выбрала длинную белую фату, которую соединила с распущенными прядями волос.

Тем временем звездные подруги Ани Тейлор-Джой Кара Делевинь и Джулия Гарнер тоже отметились эффектными нарядами. Кара подчеркнула декольте в смокинге с жилетом, а Джулия красовалась в черном бархатном платье, расшитом бисером.

Больше фото можно посмотреть по ссылке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что топ-модель Барбара Палвин и актер Дилан Спроус тайно сыграли свадьбу. В сети появились кадры с церемонии.

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#Свадьба #Аня Тейлор-Джой