Звезда фильма "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой вышла замуж за музыканта Малкольма Макрея (фото)

Американская актриса Аня Тейлор-Джой устроила свадебную церемонию в Венеции

Звезда фильмов "Ход королевы", "Острые козырьки" и "Прошлой ночью в Сохо" Аня Тейлор-Джой вышла замуж за музыканта Малкольма Макрея. Роскошная свадебная церемония проходила в Венеции, на ней присутствовали много звездных гостей.

27-летняя актриса Netflix, пригласила на свадьбу более 150 гостей. Среди присутствующих были Кара Делевинь и Джулия Гарнер, пишет dailymail.

Стоит отметить, что для свадьбы Аня Тейлор-Джой выбрала не традиционное белое платье, а нежное бежевое. Наряд декорирован вышивкой с цветами и птицами на лифе. При этом актриса выбрала длинную белую фату, которую соединила с распущенными прядями волос.

Тем временем звездные подруги Ани Тейлор-Джой Кара Делевинь и Джулия Гарнер тоже отметились эффектными нарядами. Кара подчеркнула декольте в смокинге с жилетом, а Джулия красовалась в черном бархатном платье, расшитом бисером.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, что топ-модель Барбара Палвин и актер Дилан Спроус тайно сыграли свадьбу. В сети появились кадры с церемонии.