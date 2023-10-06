"Шавка, расплата близка. Привет от Шария": Педан розповів про погрози від проросійського блогера

Шоумен поділився неприємним інцидентом з підсанкційним Шарієм

Відомий шоумен Олександр Педан розповів про те, як йому погрожували розправою від імені проросійського журналіста і підсанкційного блогера Анатолія Шарія.

В новому інтерв'ю виданню "РБК" телеведучий заявив, що одного разу його україномовний контент, націлений на боротьбу з російською пропагандою в мережі, почали "банити". Коли шоумен з командою почали розбиратись зі скаргами, то спливло ім'я того самого сумнозвісного Шарія та його послідовників. Їх Педан назвав "віруючими в цього".

У відповідь артист почав теж кидати "бани" на канал пропагандиста, а через деякий час йому на телефон почали приходити повідомлення з погрозами від імені Шарія. "Дослівно з Інстаграму: "Шавка, расплата близка. Привет от Шария" (укр. "Шавка, розплата близько. Привіт від Шарія" — ред.), — поділився чоловік.

Через півтора місяця Олександр дізнався, що ці повідомлення йому присилав російський полковник з "корочкою", який знаходився в той час у Києві на схованій квартирі. Його викрили хлопці з київського ТРО і українські спецслужби. Саме в телефоні росіянина і знайшли переписку з відомим телеведучим. Про цей інцидент Педан дізнався тільки після арешту полковника.

Нагадаємо, що Анатолій Шарій є проросійським пропагандистом. У своєму відеоблозі він поширює російську антиукраїнську пропаганду, включаючи негативне відображення української мови, герба, прапора і гімну, а також публікує інформацію, яка має на меті дискредитувати українську армію, український уряд і Україну загалом. В липні стало відомо, що Шарій допомагав окупантам у допитах полонених українських бійців.