"Шавка, расплата близка. Привет от Шария": Педан рассказал об угрозах от пророссийского блогера

Шоумен поделился неприятным инцидентом с подсанкционным Шарием

Известный шоумен Александр Педан рассказал о том, как ему угрожали расправой от имени пророссийского журналиста и подсанкционного блогера Анатолия Шария.

В новом интервью изданию "РБК" телеведущий заявил, что однажды его украиноязычный контент, нацеленный на борьбу с российской пропагандой в сети, начали "банить". Когда шоумен с командой начали разбираться с жалобами, то всплыло имя того самого печально известного Шария и его последователей. Их Педан назвал "верующими в этого".

В ответ артист тоже начал бросать "баны" на канал пропагандиста, а через некоторое время ему на телефон начали приходить сообщения с угрозами от имени Шария. "Дословно из Инстаграма: "Шавка, расплата близка. Привет от Шария", — поделился мужчина.

Через полтора месяца Александр узнал, что эти сообщения ему присылал российский полковник с "корочкой", находившийся в то время в Киеве на спрятанной квартире. Его разоблачили ребята из киевского ТРО и украинские спецслужбы. Именно в телефоне россиянина и обнаружили переписку с известным телеведущим. Об этом инциденте Педан узнал только после ареста полковника.

Напомним, что Анатолий Шарий является пророссийским пропагандистом. В своем видеоблоге он распространяет российскую антиукраинскую пропаганду, включая негативное отражение украинского языка, герба, флага и гимна, а также публикует информацию, которая направлена на дискредитацию украинской армии, украинского правительства и Украины в целом. В июле стало известно, что Шарий помогал оккупантам в допросах пленных украинских бойцов.