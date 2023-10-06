Хореограф Євген Кот зізнався, що боїться отримати повістку: "Це ж не на прогулянку вийти"

Популярний танцівник розповів, що боїться йти воювати, хоча думки про це він мав.

Відомий український хореограф, переможець "Танців з зірками" Євген Кот, який активно волонтерить та бере участь у благодійних ініціативах на допомогу Україні, зізнався, що боїться, що йому вручать повістку.

Про це він розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну. І додав, що зараз усі бояться воювати, навіть ті, хто вже побував на війні.

При цьому, як нагадав Слава Дьомін, Євген Кот має "білий квиток" — він не придатний для військової служби через травми. Однак зараз правила змінюються, і навіть ті, хто раніше вважався непридатним, можуть отримати повістку.

За словами хореографа, всім страшно йти на війну, хіба не страшно тим, хто на нас напав.

"Ну так, страшно, а кому не страшно? Мені здається, що не страшно лише людям, яких уже немає. Ну тільки так. Або не страшно, можливо, тим дебілам, які на нас нападають. Тим, що думали "Київ за три дня", ось вся ця історія, що ми прийдемо тут з квітами, як вони говорили, їх зустрічати. Мені здається страшно всім, навіть супер там професіоналам, навіть нашим там кіборгам, і всім воїнам. Усім страшно, бо це, ну це не на прогулянку вийти", — поділився своєю думкою Євген Кот.

Раніше "Телеграф" розповідав, що хореограф Дмитро Дікусар, який воює у ЗСУ, вперше за 4 місяці звернувся до українців. Танцівник та воїн висловився з приводу людей, які наживаються на війні.