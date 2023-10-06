Хореограф Евгений Кот признался, что боится получить повестку: "Это же не на прогулку выйти"

Популярный танцовщик рассказал, что боится идти воевать, хотя мысли об этом у него были

Известный украинский хореограф, победитель "Танців з зірками" Евгений Кот, который активно волонтерит и принимает участие в благотворительных инициативах на помощь Украине, признался, что боится, что ему вручат повестку.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину. И добавил, что сейчас все боятся воевать, даже те, кто уже побывал на войне.

При этом, как напомнил Слава Демин, у Евгения Кота есть "белый билет" — он не пригодный для военной службы из-за травм. Однако, сейчас правила меняются, и даже те, кто раньше считался непригодным, могут получить повестку.

По словам хореографа, всем страшно идти на войну, разве что не страшно тем, кто на нас напал.

"Ну да, страшно, а кому не страшно? Мне кажется, что не страшно только людям, которых уже нет. Ну только так. Или не страшно, возможно, тем дебилам, которые на нас нападают. Тем, что думали "Киев за три дня", вот вся эта история, что мы придем здесь с цветами, как они говорили, их встречать. Мне кажется страшно всем, даже супер там профессионалам, даже нашим там киборгам, и всем воинам. Всем страшно, потому что это, ну это же не на прогулку выйти", — поделится своим мнением Евгений Кот.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что воюющий в ВСУ хореограф Дмитрий Дикусар впервые за 4 месяца обратился к украинцам. Танцовщик и воин высказался по поводу людей, которые наживаются на войне.