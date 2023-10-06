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Енн Гетевей у чорному міні блиснула стрункими ногами на відомому телешоу (фото)

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Галина Струс Галина Струс
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Актриса була в чудовому настрої і весь час усміхалася, спілкуючись із ведучим Новина оновлена 06 жовтня 2023, 11:25
Актриса була в чудовому настрої і весь час усміхалася, спілкуючись із ведучим. Фото Getty Images

Голлівудська зірка в total black викликала фурор на зйомках вечірнього шоу Сета Мейєрса

Популярна голлівудська актриса Енн Гетевей, яка відома своєю роллю у фільмі "Диявол носить Прада" та десятками інших ролей, давно завоювала серця шанувальників по всьому світу. Красуня має відмінний смак і часто викликає фурор на червоних доріжках та світських раутах.

Енн Гетевей на шоу Сета Мейєрса

Так, цього разу 40-річна Енн Гетевей викликала захоплення своєю появою на вечірньому телешоу Late Night with Seth Meyers. Актриса обрала для зйомок стильну total black цибулю, яка підкреслила всі її переваги.

Енн Гетевей на телешоу Late Night with Seth Meyers

Як видно, на зйомки 1425 епізоду 11 сезону шоу Late Night із Сетом Мейерсом Енн Гетевей прийшла в короткій чорній сукні з асиметричним краєм, яка підкреслила довгі стрункі ноги та тонку талію. Доповнюють образ лаковані чорні човники на високих шпильках. У зірки стриманий макіяж і класичне укладання, а з обличчя весь час не сходила сяюча усмішка.

Енн Гетевей на шоу Late Night із Сетом Мейєрсом

Раніше "Телеграф" розповідав, що голлівудська актриса Енн Гетевей продемонструвала стильний образ на показі фільму, в якому зіграла роль. Знаменитість підкреслила фігуру елегантною сукнею у стилі Барбі.

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#Енн Гетевей #Зйомки #Жіночний образ