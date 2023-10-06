Енн Гетевей у чорному міні блиснула стрункими ногами на відомому телешоу (фото)

Голлівудська зірка в total black викликала фурор на зйомках вечірнього шоу Сета Мейєрса

Популярна голлівудська актриса Енн Гетевей, яка відома своєю роллю у фільмі "Диявол носить Прада" та десятками інших ролей, давно завоювала серця шанувальників по всьому світу. Красуня має відмінний смак і часто викликає фурор на червоних доріжках та світських раутах.

Так, цього разу 40-річна Енн Гетевей викликала захоплення своєю появою на вечірньому телешоу Late Night with Seth Meyers. Актриса обрала для зйомок стильну total black цибулю, яка підкреслила всі її переваги.

Як видно, на зйомки 1425 епізоду 11 сезону шоу Late Night із Сетом Мейерсом Енн Гетевей прийшла в короткій чорній сукні з асиметричним краєм, яка підкреслила довгі стрункі ноги та тонку талію. Доповнюють образ лаковані чорні човники на високих шпильках. У зірки стриманий макіяж і класичне укладання, а з обличчя весь час не сходила сяюча усмішка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що голлівудська актриса Енн Гетевей продемонструвала стильний образ на показі фільму, в якому зіграла роль. Знаменитість підкреслила фігуру елегантною сукнею у стилі Барбі.