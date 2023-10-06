Энн Хэтэуэй в черном мини сверкнула стройными ногами на известном телешоу (фото)

Голливудская звезда в total black произвела фурор на съемках вечернего шоу Сета Мейерса

Популярная голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая известна своей ролью в фильме "Дьявол носит Прада" и десятками других ролей, давно завоевала сердца поклонников по всему миру. Красотка имеет отличный вкус и часто производит фурор на красных дорожках и светских раутах.

Так, в этот раз 40-летняя Энн Хэтэуэй вызвала восторг своим появлением на вечернем телешоу Late Night with Seth Meyers. Актриса выбрала для съемок стильный total black лук, который подчеркнул все ее достоинства.

Как видно, на съемки 1425 эпизода 11 сезона шоу Late Night с Сетом Мейерсом Энн Хэтэуэй пришла в коротком черном платье с ассиметричным краем, которое подчеркнуло длинные стройные ноги и тонкую талию. Дополняют образ лакированные черные лодочки на высоких шпильках. У звезды сдержанный макияж и классическая укладка, а с лица все время не сходила сияющая улыбка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что голливудская актриса Энн Хэтэуэй продемонстрировала стильный образ на показе фильма, в котором сыграла роль. Знаменитость подчеркнула фигуру элегантным платьем в стиле Барби.