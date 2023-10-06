Старіти — це нормально: як змінилася 60-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" Ванесса Вільямс (фото)

Зірка популярного серіалу "Відчайдушні домогосподарки", якій вже 60 років, відмовилася від пластичних операцій та процедур, що омолоджують.

Акторка Ванесса Вільямс, яка зіграла роль у культовому серіалі "Відчайдушні домогосподарки", а також перша в історії темношкіра жінка, яка отримала статус "Міс Америка", не перестає дивувати публіку.

Зірка не соромиться свого природного старіння і в 60 років виглядає просто приголомшливо.

Днями Ванесса Вільямс відвідала Гала-концерт осінньої моди New York City Ballet 2023, де сяяла у розкішному образі. До того ж, можна помітити, що актриса дуже схудла останнім часом.

Так, для світського виходу зірка "Відчайдушних домогосподарок" обрала довгу сукню-силует насиченого сапфірового відтінку, яка до п’ят поступово розширюється. При цьому зверху у сукні незвичайний декор-намисто з блискучих страз. Волосся актриса зібрала у високий тугий хвіст, доповнила образ також яскравим макіяжем та масивними сережками.

Варто зазначити, що 60-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" Ванесса Вільямс належить до тих зірок, які відмовилися від спроб зберегти молодість радіальними способами, на кшталт пластичних операцій, уколів краси та підтяжок обличчя. Так що у свої 60 років актриса виглядає дуже природно, і підкреслює красу лише макіяжем та стильними образами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає зірка "Сексу у великому місті" Сара Джессіка Паркер. Це ще одна голлівудська актриса, яка відмовилася від пластики та процедур, що омолоджують.