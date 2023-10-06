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Старіти — це нормально: як змінилася 60-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" Ванесса Вільямс (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Актриса здивувала свіжим виглядом у розкішній сапфірній сукні зі стразами Новина оновлена 06 жовтня 2023, 13:57
Актриса здивувала свіжим виглядом у розкішній сапфірній сукні зі стразами. Фото Getty Images

Зірка популярного серіалу "Відчайдушні домогосподарки", якій вже 60 років, відмовилася від пластичних операцій та процедур, що омолоджують.

Акторка Ванесса Вільямс, яка зіграла роль у культовому серіалі "Відчайдушні домогосподарки", а також перша в історії темношкіра жінка, яка отримала статус "Міс Америка", не перестає дивувати публіку.

Зірка не соромиться свого природного старіння і в 60 років виглядає просто приголомшливо.

Днями Ванесса Вільямс відвідала Гала-концерт осінньої моди New York City Ballet 2023, де сяяла у розкішному образі. До того ж, можна помітити, що актриса дуже схудла останнім часом.

Актриса Ванесса Вільямс

Так, для світського виходу зірка "Відчайдушних домогосподарок" обрала довгу сукню-силует насиченого сапфірового відтінку, яка до п’ят поступово розширюється. При цьому зверху у сукні незвичайний декор-намисто з блискучих страз. Волосся актриса зібрала у високий тугий хвіст, доповнила образ також яскравим макіяжем та масивними сережками.

Актриса Ванесса Вільямс із "Відчайдушних домогосподарок"

Варто зазначити, що 60-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" Ванесса Вільямс належить до тих зірок, які відмовилися від спроб зберегти молодість радіальними способами, на кшталт пластичних операцій, уколів краси та підтяжок обличчя. Так що у свої 60 років актриса виглядає дуже природно, і підкреслює красу лише макіяжем та стильними образами.

Ванесса Вільямс із серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає зірка "Сексу у великому місті" Сара Джессіка Паркер. Це ще одна голлівудська актриса, яка відмовилася від пластики та процедур, що омолоджують.

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#Відчайдушні домогосподарки #Ванесса Вільямс