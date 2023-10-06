Стареть — это нормально: как изменилась 60-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" Ванесса Уильямс (фото)

Звезда популярного сериала "Отчаянные домохозяйки", которой уже 60 лет, отказалась от пластических операций и омолаживающих процедур.

Актриса Ванесса Уильямс, которая сыграла роль в культовом сериале "Отчаянные домохозяйки", а также первая в истории темнокожая женщина, которая получила статус "Мисс Америка", не перестает удивлять публику.

Звезда не стесняется своего естественного старения и в 60 лет выглядит просто потрясающе.

На днях Ванесса Уильямс посетила Гала-концерт осенней моды New York City Ballet 2023, где сверкала в роскошном образе. К тому же, можно заметить, что актриса здорово похудела в последнее время.

Так, для светского выхода звезда "Отчаянных домохозяек" выбрала длинное платье-силуэт насыщенного сапфирового оттенка, которое до пят постепенно расширяется. При этом сверху у платья необычный декор-ожерелье из сверкающих страз. Волосы актриса собрала в высокий тугой хвост, дополнила образ также ярким макияжем и массивными серьгами.

Стоит отметить, что 60-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" Ванесса Уильямс относится к тем звездам, которые отказались от попыток сохранить молодость радиальными способами, типа пластических операций, уколов красоты и подтяжек лица. Так что в свои 60 лет актриса выглядит очень естественно, и подчеркивает красоту только макияжем и стильными образами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер. Это еще одна голливудская актриса, которая отказалась от пластики и омолаживающих процедур.