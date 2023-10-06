Актриса Елізабет Герлі блиснула ідеальною фігурою у приталеній сукні-олівці (фото)

Зірка прийшла на благодійний захід, присвячений боротьбі з раком молочної залози, у стриманому, але яскравому луці

Популярна британська актриса та модель Елізабет Герлі, яка дебютувала у голлівудському фільмі "Пасажир 57", 1992 року, не перестає бентежити шанувальників з усього світу.

У свої 58 років актриса і модель може похвалитися просто приголомшливою фігурою та відмінним почуттям стилю.

Днями Елізабет Герлі завітала на благодійний вечір Beautifully United To Help End Breast Cancer, присвячений боротьбі з раком молочної залози. Захід організований Estee Lauder проходив у Лондоні, і був оформлений у рожевих тонах. Відповідно, і для гостей був рожевий дрес-код.

Так, Елізабет Герлі обрала для цієї вечірки стриману приталену сукню ніжного рожевого відтінку, яка ідеально лягла по фігурі, підкреслюючи жіночні вигини. Доповнюють образ прикраси – елегантні сережки та маленька брошка – символ боротьби з раком молочної залози.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Елізабет Герлі у сукні з розрізом з’явилася в компанії дорослого сина-красеня. Хлопцеві вже 21 рік, і він не поступається матері за успішністю та привабливістю.