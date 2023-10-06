Актриса Элизабет Херли сверкнула идеальной фигурой в приталенном платье-карандаше (фото)

Звезда пришла на благотворительное мероприятие, посвященное борьбе с раком молочной железы, в сдержанном, но ярком луке.

Популярная британская актриса и модель Элизабет Херли, которая дебютировала в голливудском фильме "Пассажир 57", 1992 года, не перестает будоражить поклонников со всего мира.

В свои 58 лет актриса и модель может похвастаться просто потрясающей фигурой и отменным чувством стиля.

На днях Элизабет Херли посетила благотворительный вечер Beautifully United To Help End Breast Cancer, посвященный борьбе с раком молочной железы. Мероприятие организованное Estee Lauder проходило в Лондоне, и было оформлено в розовых тонах. Соответственно и для гостей был розовый дресс-код.

Так, Элизабет Херли выбрала для этой вечеринки сдержанное приталенное платье нежного розового оттенка, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая женственные изгибы. Дополняют образ украшения — элегантные серьги и маленькая брошь — символ борьбы с раком молочной железы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Элизабет Херли в платье с разрезом появилась в компании взрослого сына-красавца. Парню уже 21 год, и он не уступает матери по успешности и привлекательности.