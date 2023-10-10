"Настя, забери у нього телефон": Потап після дивних витівок у тік-току вибачився перед українцями і натякнув, що йде зі сцени (відео)

Артист записав відеозвернення з вибаченнями перед українцями

Відомий і вже скандальний український репер та продюсер Потап натякнув, що закінчує свою сценічну кар’єру. Артист опублікував у своєму Instagram неоднозначне відеозвернення, в якому розповів, що хотів привернути увагу, але не вийшло, "не на часі", тому він вибачився і вирішив на цьому закінчити.

За словами Потапа, він наробив багато галасу своїми останніми відео в тік-току, де іронізував на тему хейту, згадував "іспанське ТРО" та пісню "Волонтер". Таким чином він збирався привернути увагу до своєї персони та творчості. Однак, незважаючи на величезні перегляди, реакція українців була негативною. Тому Потап вирішив вибачитись перед аудиторією і натякнув, що на цьому закінчує.

"Хочу вибачитись перед усіма, кого засмутив чи образив, і закінчити на цьому", — сказав Потап у відеозверненні.

Потап вибачився перед українцями за свої витівки

Зазначимо, що українці і на це відео відреагували неоднозначно – хтось підтримав Потапа, а хтось продовжує його хейтити. Дехто пожартував на тему дивної поведінки артиста, звертаючись до його дружини Каменських: "Настя, зроби щось. Забери у нього телефон".

До речі, користувачі повідомляють, що Потап вже видалив зі свого тік-току низку дивних відео, на яких його поведінку та послання важко зрозуміти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Потап показав зовсім дорослого сина від Горової. 15-річний Андрій Потапенко вже перегнав зіркового батька за зростом.