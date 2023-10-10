"Настя, забери у него телефон": Потап после странных выходок в тик-токе извинился перед украинцами и намекнул, что уходит со сцены (видео)

Артист записал видеообращение с извинениями перед украинцами

Известный и уже скандальный украинский рэпер и продюсер Потап намекнул, что заканчивает свою сценическую карьеру. Артист опубликовал в своем Instagram неоднозначное видеообращение, в котором рассказал, что хотел привлечь внимание, но не получилось, "не на часі", поэтому он извинился и решил на этом закончить.

По словам Потапа, он наделал много шума своими последними видео в тик-токе, где иронизировал на тему хейта, вспоминал "испанское ТРО" и песню "Волонтер". Таким образом он собирался привлечь внимание к своей персоне и творчеству. Однако, несмотря на огромные просмотры, реакция украинцев была негативной. Поэтому Потап решил извиниться перед аудиторией и намекнул, что на этом заканчивает.

"Хочу извиниться перед всеми, кого огорчил или оскорбил, и закончить на этом", — сказал Потап в видеообращении.

Потап извинился перед украинцами за свои выходки

Отметим, что украинцы и на это видео отреагировали неоднозначно — кто-то поддержал Потапа, а кто-то продолжает его хейтить. Некоторые пошутили на тему странного поведения артиста, обращаясь к его жене Каменских: "Настя, сделай что-то. Забери у него телефон".

К слову, пользователи сообщают, что Потап уже удалил из своего тик-тока ряд странных видео, на которых его поведение и послания сложно понять.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Потап показал совсем взрослого сына от Горовой. 15-летний Андрей Потапенко уже перегнал звездного отца по росту.