Вся у білому і на шпильках: Меган Маркл оголила плечі у розкішному костюмі (фото)

Королівська особа виблискувала на офіційному заході в елегантному образі

Дружина британського принца Гаррі, скандальна герцогиня Сасекська Меган Маркл, яка до заміжжя була американською актрисою, з’явилася на публіці у розкішному білому костюмі з незвичайним піджаком. Меган та принц Гаррі відвідали офіційний захід у рамках Фестивалю Всесвітнього дня психічного здоров’я Project Healthy Minds 2023.

Королівське подружжя виступало на сцені на батьківському саміті The Archewell Foundation: "Психічне здоров’я в епоху цифрових технологій" під час фестивалю Всесвітнього дня психічного здоров’я Project Healthy Minds 2023, який проходив у Hudson Yards 10 жовтня 2023 року у Нью-Йорку.

Для публічного виходу Меган Маркл обрала стильний білий образ, що складається з штанів широкого крою та незвичайного піджака, який оголив тендітні плечі. Свій лук герцогиня доповнила бежевими човниками на шпильках. Її волосся було зібрано в елегантну високу зачіску з пасмом, що спадає на обличчя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон у гірчично-жовтому піджаку потрясла символічним луком. Герцогиня з’явилася на форумі під назвою "Досліджуючи наші емоційні світи" у Бірмінгемі.