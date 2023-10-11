Вся в белом и на шпильках: Меган Маркл оголила плечи в роскошном костюме (фото)

Королевская особа сверкала на официальном мероприятии в элегантном образе

Жена британского принца Гарри, скандальная герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая до замужества была американской актрисой, появилась на публике в роскошном белом костюме с необычным пиджаком. Меган и принц Гарри посетили официальное мероприятие в рамках Фестиваля Всемирного дня психического здоровья Project Healthy Minds 2023.

Королевская чета выступала на сцене на родительском саммите The Archewell Foundation: "Психическое здоровье в эпоху цифровых технологий" во время фестиваля Всемирного дня психического здоровья Project Healthy Minds 2023, который проходил в Hudson Yards 10 октября 2023 года в Нью-Йорке.

Для публичного выхода Меган Маркл выбрала стильный белый образ, который состоит из брюк широкого кроя и необычного пиджака, который оголил хрупкие плечи. Свой лук герцогиня дополнила бежевыми лодочками на шпильках. Ее волосы были собраны в элегантную высокую прическу с прядью, которая спадает на лицо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон в горчично-желтом пиджаке потрясла символическим луком. Герцогиня появилась на форуме под названием "Исследуя наши эмоциональные миры" в Бирмингеме.