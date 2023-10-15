Фольклористка потужно заспівала трек "Фортеця Бахмут" на крос-батлах "Голосу країни" (відео)

Учасниця завоювала виступом місце у фіналі проєкту

В неділю 15 жовтня 2023 року на етапі крос-батлів в шоу "Голос країни" виступила учасниця команди продюсера Івана Клименка Стася. Виконавиця потужно заспівала хіт, присвячений місту Бахмут, що постраждав від російських окупантів під час повномасштабної війни.

Як повідомляє "Телеграф", Анастасія Чабан виконала пісню гурту "Антитіла" "Фортеця Бахмут". Глядачі віддали учасницю чималу кількість голосів, завдяки чому виконавиця продовжує боротьбу за перемогу в 13 сезоні "Голосі країни".

Так, Анастасія Чабан стала однією з фаворитів сліпих прослуховувань, потрапивши в команду Івана Клименка. Фольклористка і креативна виконавиця ставить за мету за допомогою музики познайомити європейців з нашою країною. Співачка працює бек-вокалісткою у співака Козака Сіромахи, але також мріє про сольну кар’єру.

Виступ Анастасії Чабан в ефірі шоу отримав схвальні відгуки і від глядачів, і від тренера Стасі. Учасниця вже зайняла місце в фіналі "Голосу країни 13". Цікаво, що Анастасія переробила один із куплетів, щоб він звучав від обличчя жінок, вдячних українським воїнам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тренерів і глядачів крос-батлів підкорив виступ колишнього військового Михайла Панчишина. Ветеран повномасштабного вторгнення заспівав хіт "Біля тополі".