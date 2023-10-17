Рус

Емілі Ратаковські у сукні-міді і чоботях на шпильках прогулялася із собакою у Нью-Йорку (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
510
Навіть на прогулянці із собакою модель виглядає, як на червоній доріжці чи подіумі Новина оновлена 17 жовтня 2023, 22:30
Навіть на прогулянці із собакою модель виглядає, як на червоній доріжці чи подіумі. Фото Getty Images

Красуня навіть на прогулянку з домашнім улюбленцем вийшла, як на подіум

Популярна американська модель та актриса польсько-єврейського походження Емілі Ратаковські, яка нещодавно потрапила до об’єктиву папараці, знову опинилася в центрі уваги фоторепортерів. Цього разу красуню зняли на прогулянці із собакою в осінньому Нью-Йорку.

Треба сказати, що навіть для такої повсякденної прогулянки Ратаковськи вийшла, як на подіум і виблискувала в стильному аутфіті. А поруч увесь час крутився чарівний песик великої породи.

Емілі Ратаковські у Нью-Йорку

Як видно, на прогулянку з улюбленцем Емілі вийшла у темній сукні міді незвичайного фасону, яка підкреслила її струнку фігуру та жіночні вигини. Свій образ вона доповнила високими сірими чоботами на шпильці та крихітною сумочкою, яку елегантно влаштувала на плечі. Модель розпустила довге волосся і одягла стильні сонцезахисні окуляри.

Емілі Ратаковські на прогулянці в Нью-Йорку

Зазначимо, що знімки було зроблено папараці на прогулянці Емілі Ратаковські 17 жовтня у Нью-Йорку.

Емілі Ратаковські

Раніше "Телеграф" розповідав, що Емілі Ратаковські у непривабливому вигляді застали на вулицях Нью-Йорка. Зірка потрапила в об’єктив репортерів із "гніздом" на голові та в кедах".

Теги:
#Нью Йорк #Емілі Ратаковскі