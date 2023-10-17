Емілі Ратаковські у сукні-міді і чоботях на шпильках прогулялася із собакою у Нью-Йорку (фото)

Красуня навіть на прогулянку з домашнім улюбленцем вийшла, як на подіум

Популярна американська модель та актриса польсько-єврейського походження Емілі Ратаковські, яка нещодавно потрапила до об’єктиву папараці, знову опинилася в центрі уваги фоторепортерів. Цього разу красуню зняли на прогулянці із собакою в осінньому Нью-Йорку.

Треба сказати, що навіть для такої повсякденної прогулянки Ратаковськи вийшла, як на подіум і виблискувала в стильному аутфіті. А поруч увесь час крутився чарівний песик великої породи.

Як видно, на прогулянку з улюбленцем Емілі вийшла у темній сукні міді незвичайного фасону, яка підкреслила її струнку фігуру та жіночні вигини. Свій образ вона доповнила високими сірими чоботами на шпильці та крихітною сумочкою, яку елегантно влаштувала на плечі. Модель розпустила довге волосся і одягла стильні сонцезахисні окуляри.

Зазначимо, що знімки було зроблено папараці на прогулянці Емілі Ратаковські 17 жовтня у Нью-Йорку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Емілі Ратаковські у непривабливому вигляді застали на вулицях Нью-Йорка. Зірка потрапила в об’єктив репортерів із "гніздом" на голові та в кедах".