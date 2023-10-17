Эмили Ратаковски в платье-миди и сапогах на шпильках прогулялась с собакой в Нью-Йорке (фото)
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Красотка даже на прогулку с домашним любимцев вышла, как будто на подиум
Популярная американская модель и актриса польско-еврейского происхождения Эмили Ратаковски, которая недавно попала в объектив папарацци, снова оказалась в центре внимания фоторепортеров. В этот раз красотку засняли на прогулке с собакой в осеннем Нью-Йорке.
Надо сказать, что даже для такой обыденной прогулки Ратаковски вышла, как на подиум и сверкала в стильном аутфите. А рядом все время крутился очаровательный песик большой породы.
Как видно, на прогулку с любимцем Эмили вышла в темном платье миди необычного фасона, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и женственные изгибы. Свой образ она дополнила высокими серыми сапогами на шпильке и крошечной сумочкой, которую элегантно пристроила на плече. Модель распустила длинные волосы и надела стильные солнцезащитные очки.
Отметим, что снимки были сделаны папарацци на прогулке Эмили Ратаковски 17 октября в Нью-Йорке.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Эмили Ратаковски в неприглядном виде застали на улицах Нью-Йорка. Звезда попала в объектив репортеров с "гнездом" на голове и в кедах".