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Вся у чорному та з посмішкою: як зараз виглядає 48-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Здається, що час не владний над цією красунею Новина оновлена 21 жовтня 2023, 13:07
Здається, що час не владний над цією красунею

Актриса, схоже, забула постаріти, вона так само сяє

Популярна американська актриса Єва Лонгорія, яка полюбилася глядачам роллю харизматичної Габріель Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", і зараз має армію фанатів у всьому світі. Серіал закінчився ще 2012 року, а Єва Лонгорія, як актриса, режисер та громадський діяч продовжує з’являтися на світських заходах та червоних доріжках.

Так, днями актриса побувала у Каннах на вечірці на честь відкриття MIPCOM 2023 року.

Єва Лонгорія на світському заході

На червоній доріжці "Вечірки прем’єри" в готелі Majestic 48-річна Єва Лонгорія виблискувала у розкішному та стильному total look. Для виходу у світ вона одягла чорну шовкову блузку та вузьку спідницю з незвичайним декором. Це вбрання лише підкреслило струнку фігуру та витончені жіночні вигини тіла.

Єва Лонгорія в Каннах

Свій образ зірка доповнила ультрамодними босоніжками на шпильці, а на її обличчі легкий природний макіяж та чарівна посмішка. При цьому варто зауважити, що на деяких знімках Єва Лонгорія позує з розпущеним волоссям, а на інших вже зібрала його у недбалий пучок.

Актриса Єва Лонгорія

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися зірки серіалу "Відчайдушні домогосподарки". Схоже, час не владний над цими приголомшливими красунями.

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#Єва Лонгорія #Відчайдушні домогосподарки