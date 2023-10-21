Вся в черном и с улыбкой: как сейчас выглядит 48-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория (фото)

Актриса, похоже, забыла постареть, она все так же сияет

Популярная американская актриса Ева Лонгория, которая полюбилась зрителям ролью харизматичной Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", и сейчас имеет армию фанатов по всему миру. Сериал закончился еще в 2012 году, а Ева Лонгория, как актриса, режиссер и общественный деятель продолжает появляться на светских мероприятиях и красных дорожках.

Так, на днях актриса побывала в Каннах на вечеринке в честь открытия MIPCOM 2023.

На красной дорожке "Вечеринки премьеры" в отеле Majestic 48-летняя Ева Лонгория сверкала в роскошном и стильном total look. Для выхода в свет она надела черную шелковую блузку и узкую юбку с необычным декором. Этот наряд только подчеркнул стройную фигуру и утонченные женственные изгибы тела.

Свой образ звезда дополнила ультрамодными босоножками на шпильке, а на ее лице легкий естественный макияж и очаровательная улыбка. При этом стоит заметить, что на некоторых снимках Ева Лонгория позирует с распущенными волосами, а на других уже собрала их в небрежный пучок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились звезды сериала "Отчаянные домохозяйки". Похоже, время не властно над этими потрясающими красотками.