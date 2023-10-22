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Гонорар віддав військовим: Юрій Ткач спробував виправдатися за скандал із учасником "п’яних вечірок" у Києві

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Комік заявив, що нічого не знав про минуле свого замовника Новина оновлена 22 жовтня 2023, 15:40
Комік заявив, що нічого не знав про минуле свого замовника. Фото Скрін із відео

Артист висловив свою позицію після скандалу

Відомий український комік і актор "Квартал 95" Юрій Ткач, який провів весілля учаснику "п’яних вечірок" у Києві, на яких знущалися з дівчат, спробував виправдатися перед українцями після скандалу, що спалахнув навколо цієї історії. За словами артиста, він не знав, що у замовника скандальна репутація, і пообіцяв у майбутньому ретельніше перевіряти клієнтів.

У своєму Instagram Юрій Ткач написав пост, в якому вирішив висловити свою позицію щодо скандалу з весіллям блогера та одного з підозрюваних у зґвалтуванні дівчат (скандал із "п’яними вечірками") у Києві Олега Захара.

За словами актора, він дізнався, кому вів весілля, лише після публікацій та критики у мережі. А приймаючи замовлення на корпоративи, вони із дружиною Вікторією, яка є його менеджером, цікавляться лише причетністю клієнта до політики та його ставленням до РФ.

"Чи заслабкі це фільтри? Вже розуміємо, що так. Чи зроблені висновки? Однозначно, і колеги з ринку теж повинні до них прислухатися. Ми живемо і працюємо в умовах великої війни, і як публічні люди, які несуть на собі відповідальність перед громадськістю, повинні дуже обережно ставитись до всього, що робимо", — заявив Юрій Ткач.

Також актор розповів, що весь гонорар за це весілля він надіслав на підтримку Збройних сил України.

Юрій Ткач потрапив у скандал

Раніше "Телеграф" розповідав, що телеведуча Маша Єфросиніна відреагувала на скандали за участю Ткача та Полякової. Як відомо, телезірка часто співпрацює зі скандальним Юрієм Ткачем та Ольгою Поляковою.

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#Скандал #Весілля #Юрій Ткач