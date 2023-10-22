Гонорар віддав військовим: Юрій Ткач спробував виправдатися за скандал із учасником "п’яних вечірок" у Києві

Артист висловив свою позицію після скандалу

Відомий український комік і актор "Квартал 95" Юрій Ткач, який провів весілля учаснику "п’яних вечірок" у Києві, на яких знущалися з дівчат, спробував виправдатися перед українцями після скандалу, що спалахнув навколо цієї історії. За словами артиста, він не знав, що у замовника скандальна репутація, і пообіцяв у майбутньому ретельніше перевіряти клієнтів.

У своєму Instagram Юрій Ткач написав пост, в якому вирішив висловити свою позицію щодо скандалу з весіллям блогера та одного з підозрюваних у зґвалтуванні дівчат (скандал із "п’яними вечірками") у Києві Олега Захара.

За словами актора, він дізнався, кому вів весілля, лише після публікацій та критики у мережі. А приймаючи замовлення на корпоративи, вони із дружиною Вікторією, яка є його менеджером, цікавляться лише причетністю клієнта до політики та його ставленням до РФ.

"Чи заслабкі це фільтри? Вже розуміємо, що так. Чи зроблені висновки? Однозначно, і колеги з ринку теж повинні до них прислухатися. Ми живемо і працюємо в умовах великої війни, і як публічні люди, які несуть на собі відповідальність перед громадськістю, повинні дуже обережно ставитись до всього, що робимо", — заявив Юрій Ткач.

Також актор розповів, що весь гонорар за це весілля він надіслав на підтримку Збройних сил України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що телеведуча Маша Єфросиніна відреагувала на скандали за участю Ткача та Полякової. Як відомо, телезірка часто співпрацює зі скандальним Юрієм Ткачем та Ольгою Поляковою.