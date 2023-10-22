Гонорар отдал военным: Юрий Ткач попытался оправдаться за скандал с участником "пьяных вечеринок" в Киеве

Артист выразил свою позицию после скандала

Известный украинский комик и актер "Квартал 95" Юрий Ткач, который провел свадьбу участнику "пьяных вечеринок" в Киеве, на котором издевались над девушками, попытался оправдаться перед украинцами после вспыхнувшего скандала вокруг этой истории. По словам артиста, он не знал, что у заказчика скандальная репутация, и пообещал в будущем более тщательно проверять клиентов.

В своем Instagram Юрий Ткач написал пост, в котором решил высказать свою позицию относительно скандала со свадьбой блогера и одного из подозреваемых в изнасиловании девушек (скандал с "пьяными вечеринками") в Киеве Олега Захара.

По словам актера, он узнал, кому вел свадьбу, только после публикаций и критики в сети. А принимая заказы на корпоративы, они с женой Викторией, которая является его менеджером, интересуются только причастностью клиента к политике и его отношением к РФ.

"Слабы ли это фильтры? Уже понимаем, что да. Сделаны ли выводы? Однозначно, и коллеги с рынка тоже должны к ним прислушаться. Мы живем и работаем в условиях великой войны, и как публичные люди, несущие на себе ответственность перед общественностью, должны очень осторожно относиться ко всему, что делаем", — заявил Юрий Ткач.

Также актер рассказал, что весь гонорар за эту свадьбу он направил на поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что телеведущая Маша Ефросинина отреагировала на скандалы с участием Ткача и Поляковой. Как известно, телезвезда часто сотрудничает со скандальным Юрием Ткачем и Ольгой Поляковой.