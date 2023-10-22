Ведущая отмечает, что ее коллеге нужно прокомментировать свое участие на свадьбе подозреваемого в издевательствах над девушками

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина бурно отреагировала на скандалы с участием ее коллег по шоу-бизнесу — актера "Квартала 95" и юмориста Юрия Ткача, который, как оказалось, в начале октября провел свадьбу одному из подозреваемых в сексуальном насилии над девушками в Киеве ("пьяные вечеринки"), и певицы Оли Поляковой, которая пела на дорогостоящей свадьбе для экс-прокурора и сотрудницы ДБР во Львове.

Ефросинина ответила на вопрос украинцев, как она относится к таким возмутительным инцидентам во время военного вторжения в Украину и того факта, что артисты все больше "засвечиваются" в развлечении "прокуроров-коррупционеров или мажоров-насильников", как заметил украинский журналист Андрей Лохматов в Фейсбуке.

Юрий Ткач — ведущий на свадьбе фигуранта дела об изнасиловании на "пьяных вечеринках" в Киеве

По словам телеведущей, Юрий Ткач должен сам высказаться по поводу своей ситуации. На момент публикации комментария юмориста до сих пор нет. Кроме этого, Ткач удаляет отрицательные сообщения в Инстаграме и закрыл комментарии для фолловеров. К тому же ее возмущает, что фигуранты дела о "пьяных вечеринках" в столице, на которых парни из Ивано-Франковска спаивали девушек и совершали над ними сексуальное насилие, до сих пор на свободе.

"С какого нах** черта эти насильники вообще еще на свободе? Что с*ка по судам в стране? Как так их привлекли и расследовали, что глаз у них не дернулся еще закатывать позорно показательные свадьбы? А еще дело насильников из Закарпатья помните? Думаете там все гладко? Них**, там тоже суды и родители все отмазывают", — отметила Ефросинина.

Оля Полякова – исполнительница на элитной свадьбе для экс-прокурора и сотрудницы ДБР во Львове

Телеведущая ответила и на вопросы подписчиков о скандале дорогостоящей свадьбы с участием своей подруги Оли Поляковой, с которой Ефросинина не один год ведет совместное шоу на YouTube "Взрослые девочки".

Она отметила, что старые конструкции "по заказу артиста на частную вечеринку" во время войны уже не работают. Не называя имя Поляковой, Ефросинина заявила, что украинцы, которым надоели подобные истории "жизни на широкую ногу" в то время, как другие соотечественники гибнут от рук оккупантов, уже "пожелали" артистам наказания по крайней мере психологически.

"Я понимаю страшное возмущение украинцев относительно того, что артисты выступали на мероприятии, где все срали деньгами", — написала ведущая.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы в сети осудили пышную свадьбу экс-прокурора и бывшей сотрудницы ДБР во Львове. Напомним, что гостей развлекали Александр Пономарев, Ольга Полякова, группа "Дзвони сонця", а ведущим был шоумен Григорий Решетник.

На второй день на сцену вышел Дзидзьо, были приглашены 500 человек, празднование оформили в украинском стиле. Позже Оля Полякова прокомментировала свое выступление на скандальной свадьбе и сравнила себя с Робином Гудом.