Отвод – на отвод: почему в деле о резонансном изнасиловании на Закарпатье возникла пауза

Защита обвиняемых пытается заменить судью, однако возникли определенные сложности

Дело о надругательстве над девочкой-подростком в Закарпатье затормозило на новом этапе. После отмены приговора и возвращения материалов в суд первой инстанции сторона защиты обвиняемых заявила отвод судьи.

Как это повлияет на процесс и почему сейчас прокуратура и потерпевшая поддерживают обвинения по разным статьям? В продолжении резонансного дела разбирался "Телеграф".

Дело одно — статьи разные

Резонансная история произошла еще два года тому назад. Тогда в пгт Воловец Мукачевского района трое подростков поиздевались над 14-летней девушкой, сняли это на видео, которое потом "слили" в сеть. Сначала их действия были квалифицированы как "изнасилование несовершеннолетней группой лиц" (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), но впоследствии в деле появилась другая формулировка "сексуальное насилие" (ч. 3 ст. 153 УК Украины) и приговор выносили именно по последней, более мягкой статье.

В результате тройка нападавших была приговорена к наказанию в виде пяти лет лишения свободы, но освобождена от его отбывания с испытательным сроком на два года. То есть фактически за решеткой подростки не оказались и имели возможность продолжить жить привычной жизнью, выполняя определенные обязательства. А именно с определенной периодичностью появляться для регистрации в уполномоченный орган пробации, сообщать об изменении места жительства и обучения.

Обвиняемыми по делу проходят 15-летние братья-близнецы и их 14-летний приятель.

Условный срок вызвал возмущение родных девушки, поддержала их позицию и прокуратура, которая настаивала на справедливом и неотвратимом наказании виновных.

- В апелляционных жалобах, поданных адвокатами потерпевшей и прокуратурой, содержалась просьба назначить обвиняемым наказание в виде реального лишения свободы, — отметила в комментарии "Телеграфу" адвокат юридической компании "Миллер" Наталья Баранова. — Также мы просили компенсировать заявленный гражданский иск девочки в полном объеме (по решению суда каждый из трех ребят должен был возместить девушке по 60 тыс. гривен, т.е. в целом 180 тыс. гривен, а иск был заявлен на 450 тыс. гривен— Авт.). Ибо, по мнению потерпевшей стороны, "искреннее раскаяние и признание вины", которые были учтены как смягчающие обстоятельства при принятии решения судом первой инстанции, в действительности отсутствовали в поведении обвиняемых. В свою очередь, защитники обвиняемых не считали решение относительно условного срока незаконным и необоснованным, и настаивали, что суд назначил наказание в рамках санкции ч.3 ст.153 УК Украины.

После изучения доводов обеих сторон Закарпатский апелляционный суд отменил приговор Воловецкого райсуда и назначил новое рассмотрение дела. Свое решение обосновал тем, что суд первой инстанции не придерживался общих принципов уголовного производства и допустил существенные нарушения требований уголовного процессуального закона.

- Статья 338 УПК Украины предусматривает, что после получения от прокурора обвинительного акта, которым изменено обвинение, суд должен разъяснить потерпевшему его право поддерживать обвинение в ранее предъявленном объеме. Если потерпевший решил воспользоваться таким правом, то в ходе судебного производства обвинение лица осуществляется: прокурором на основании измененного обвинительного акта, а потерпевшим — в ранее предъявленном объеме, — объяснила юридические тонкости Наталья. – В нашем случае суд не выполнил императивные требования ст. 338 УПК Украины и не разъяснил право потерпевшей поддерживать обвинения в объеме, которое было изложено в первоначальном обвинительном акте. Это было одним из основных оснований возвращения дела на новое рассмотрение.

Приговор Воловецкого суда отменен, дело возвращено в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Это рассмотрение позволяет потерпевшей поддерживать обвинения в первоначальном объеме. Именно о желании поддерживать обвинение по ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование) была высказана позиция в подготовительном заседании адвокатами потерпевшей и ею лично. При этом прокуратура будет поддерживать обвинения по ч. 3 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие), — отметила адвокат.

Ходатайство есть, судей — нет

На новый круг процесс "зашел" 22 сентября — в этот день в Воловецком райсуде состоялось подготовительное заседание. А 27-го дело должны были начать рассматривать по существу.

— На этом заседании адвокаты обвиняемых заявили отвод судьи из-за того, что он допустил к закрытым судебным заседаниям представителей Уполномоченного по правам человека. Защитники почему-то видят в этом пристрастность, — сообщила адвокат. — Однако сам закон определяет, что Уполномоченный осуществляет контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, поэтому участие его представителей наоборот является дополнительной гарантией соблюдения прав и свобод как потерпевшей, так и обвиняемых.

При этом защитница девушки отметила, что повторное рассмотрение дела все же является дополнительным стрессом для ее подзащитной, которой снова придется испытывать тяжелые для нее события.

— Со своей стороны, мы не хотели бы, чтобы девушка повторно травмировалась от необходимости вспоминать эту историю и отвечать на неприятные вопросы, унижающие ее честь и достоинство, — подчеркнула Наталья. — Но мы не исключаем, что в таком допросе может возникнуть необходимость. Вопросы, касающиеся исследования доказательств и допроса участников, еще судом не решались.

Когда суд сможет вернуться к слушанию резонансного дела, спрогнозировать сложно, потому что возникли трудности с рассмотрением отвода судьи.

— Судьи, который должен рассмотреть отвод своего коллеги, защитники обвиняемых ребят также заявили отвод, — объяснила адвокат. — И здесь вышел замкнутый круг, потому что в Воловецком райсуде всего три судьи, которые могут рассматривать такую категорию уголовных дел. Итак, материалы переданы в Закарпатский апелляционный суд, тот должен назначить судью из другого суда первой инстанции, который должен рассмотреть доводы сторон и принять решение, удовлетворять ходатайство адвокатов обвиняемых или нет.

Представительница потерпевшей также подчеркнула, что это дело в очередной раз продемонстрировало необходимость пересмотра процедуры рассмотрения дел, связанных с совершением действий сексуального характера.

— На мой взгляд, необходимо отойти от практики апелляционных судов возвращать дела на новое рассмотрение, — объясняет Наталья. — Непонятно именно отношение судов к такой категории дел и мотивы, по которым они заставляют жертву переживать эти неприятные события с самого начала и ретравматизироваться. Конечно, все дела достаточно индивидуальны, но если есть нарушения, которые апелляционный суд может устранить самостоятельно, по-видимому, неуместно отправлять потерпевших от преступлений против половой свободы и неприкосновенности на новый круг процессуального ада.

Процент направления дел об изнасиловании на новое рассмотрение в Закарпатье высок.

Аналогичное мнение высказывает и Анна Калинчук, представляющая интересы потерпевшей в "Кагарлыцком деле". У себя на странице Facebook она приводит статистику по Закарпатскому апелляционному суду за 2009-2019 годы. Из нее следует, что из 14 процессов по изнасилованиям только по одному делу был вынесен новый приговор с более жестким наказанием. Еще в двух случаях — к обвиняемым было применено более мягкое наказание, чем в суде первой инстанции, в четырех оставлено без изменений. Еще шесть дел было отправлено на новое рассмотрение и одно — на дополнительное расследование.

— То есть по 50% дел это повторно: травмирование жертв, потому что они должны снова рассказывать о деталях насилия и переживать стрессовые ситуации в судебной среде; потенциальная потеря или нивелирование доказательств, что может осложнить проведение справедливого рассмотрения дела, — перечисляет риски юристка. — Кроме того, во время нового рассмотрения дела могут появиться подозрения относительно правдивости высказанного обвинения, что может привести к незаслуженной стигматизации жертвы. К тому же свидетели могут изменять свои показания или бояться выступать против обвиняемого из-за переживаний, страха или влияния других факторов.

Дела об изнасиловании – это не тема для откладывания на дальнюю полку правоохранительными органами и судами. Справедливость в таких делах – это не просто приговор, это сигнал обществу: мы не допустим насилия, и жертвам следует оказывать поддержку и защиту, – резюмирует Анна Калинчук.