Укр

"Я не предусмотрела сцикливость": Маша Ефросинина жестко отреагировала на приговор по изнасилованию подростка на Закарпатье

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Украинская телеведущая Маша Ефросинина Новость обновлена 11 августа 2023, 20:03
Украинская телеведущая Маша Ефросинина. Фото instagram.com/mashaefrosinina

Чуда в Закарпатском деле не произошло, заявила телеведущая

Украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина прокомментировала решение суда по делу об изнасиловании на Закарпатье девушки-подростка. Напомним, что апелляционный суд отменил первый приговор Воловецкого районного суда, фактически выпускавшего на свободу трех несовершеннолетних насильников.

Ефросинина изложила пост в Инстаграме, в котором осудила судей, что направили дело на новое рассмотрение, то есть с самого начала.

"Простите, я не предусмотрела сцикливость. Мог ли Закарпатский апелляционный суд поставить точку в этой истории и вынести виновным справедливый приговор с реальным наказанием? Да, мог. Имел все полномочия и доказательства. Хватило ли суду смелости это сделать? К сожалению, не хватило. Мне очень досадно, что из-за своего малодушия судьи фактически обрекли потерпевшую девочку, в жизни которой уже два года длится этот ад, пройти его сначала. Со всеми допросами, а следовательно, постоянной психологической ретравматизацией", — возмущается ведущая.

По ее словам, девочка через несколько дней начнет обучение в новом городе, и Ефросинина с ней постоянно на связи. "Она достойно приняла такое решение суда и настроена бороться дальше, потому что гораздо смелее трех судей Закарпатского апелляционного суда", — заявила телеведущая.

Напомним, что в одном из сел Закарпатья трое несовершеннолетних (два 15-летних и один -14 летний) в конце августа 2021 года затащили свою 14-летнюю подругу в подвал, где избили, а затем по очереди изнасиловали. Все это они снимали на телефон, а видео потом опубликовали в сети.

Ранее "Телеграф" разбирался в том, есть ли у насильников на Закарпатье шанс остаться безнаказанным.

Теги:
#Изнасилование #Маша Ефросинина #Закарпаття