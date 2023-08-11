Рус

"Я не передбачила сцикливість": Маша Єфросиніна жорстко відреагувала на вирок зі зґвалтування підлітка на Закарпатті

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українська телеведуча Маша Єфросиніна Новина оновлена 11 серпня 2023, 20:03
Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото instagram.com/mashaefrosinina

Дива у Закарпатській справі не сталося, заявила телеведуча

Українська телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна прокоментувала рішення суду у справі про зґвалтування на Закарпатті дівчини-підлітка. Нагадаємо, що апеляційний суд скасував перший вирок Воловецького районного суду, який фактично випускав на волю трьох неповнолітніх ґвалтівників.

Єфросиніна виклала пост в Інстаграмі, в якому засудила суддів, що направили справу на новий розгляд, тобто з самого початку.

"Даруйте, я не передбачила сцикливість. Чи міг Закарпатський апеляційний суд поставити крапку в цій історії і винести винним справедливий вирок з реальним покаранням? Так, міг. Мав усі повноваження і докази. Чи вистачило суду сміливості це зробити? На жаль, не вистачило. Мені дуже прикро, що через свою малодушність судді фактично прирекли потерпілу дівчинку, у житті якої уже два роки триває це пекло, пройти його спочатку. З усіма допитами, а отже постійною психологічною ретравматизацією", — обурюється ведуча.

За її словами, дівчинка за кілька днів почне навчання в новому місті, і Єфросиніна з нею постійно на зв’язку. "Вона гідно прийняла таке рішення суду і налаштована боротися далі, бо значно сміливіша ніж троє суддів Закарпатського апеляційного суду", — заявила телеведуча.

Нагадаємо, що в одному із сіл Закарпаття троє неповнолітніх (два 15-річних та один -14 річний) наприкінці серпня 2021 року затягли свою 14-річну подругу до підвалу, де побили, а потім по черзі зґвалтували. Все це вони знімали на телефон, а відео потім опублікували в мережі.

Раніше "Телеграф" розбирався в тому, чи є у ґвалтівників на Закарпатті шанс залишитися безкарним.

Теги:
#Згвалтування #Маша Єфросиніна #Закарпаття