Ведуча зазначає, що її колезі треба прокоментувати свою участь на весіллі підозрюваного у знущаннях з дівчат

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна бурхливо відреагувала на скандали за участю її колег по шоубізнесу — актора "Кварталу 95" і гумористу Юрія Ткача, який, як виявилось, на початку жовтня провів весілля одному з підозрюваних у сексуальному насильстві над дівчатами у Києві ("п'яні вечірки"), і співачки Олі Полякової, яка співала на дороговартісному весіллі для експрокурора та співробітниці ДБР у Львові.

Єфросиніна відповіла на питання українців, як вона ставиться до таких обурливих інцидентів під час військового вторгення в Україну і того факту, що артисти все більше "засвічуються" у розважанні "прокурорів-корупціонерів чи мажорів-гвалтівників", як зауважив український журналіст Андрій Лохматов у Фейсбуці.

Юрій Ткач — ведучий на весіллі фігуранта справи про згвалтування на "п'яних вечірках" у Києві

За словами телеведучої, Юрій Ткач має сам висловитись щодо своєї ситуації. На момент публікації коментаря гумориста досі немає. Крім цього, Ткач видаляє негативні дописи в Інстаграмі і закрив коментарі для фоловерів. До того ж її обурює, що фігуранти справи про "п'яні вечірки" у столиці, на яких хлопці з Івано-Франківська споювали дівчат та вчиняли над ними сексуальне насильство, досі на волі.

"З якого нах** біса ці гвалтівники взагалі ще на волі? Що с*ка по судам в країні? Як так їх притягли та розслідували, що око в них не сіпнулось ще закатувати ганебно показові весілля? А ще справу гвалтівників із Закарпаття пам'ятаєте? Думаєте там все гладко? Ніх**, там теж суди і батьки все відмазують", — зазначила Єфросиніна.

Оля Полякова — виконавиця на елітному весіллі для експрокурора та співробітниці ДБР у Львові

Телеведуча відповіла і на питання підписників щодо скандалу дороговартісного весілля за участю своєї подруги Олі Полякової, з якою Єфросиніна не один рік веде спільне шоу на YouTube "Дорослі дівчатка".

Вона зазначила, що старі конструкції "на замовлення артиста на приватну вечірку" під час війни вже не працюють. Не називаючи ім'я Полякової, Єфросиніна заявила що українці, яким набридлі подібні історії "життя на широку ногу" в той час, як інші співвітчизники гинуть від рук окупантів, вже "набажали" артистам такого, що покарали тих принаймні психологічно.

"Я розумію страшенне обурення українців щодо того, що артисти виступали на заході, де всі срали грошима", — написала ведуча.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці у мережі засудили пишне весілля експрокурора та колишньої співробітниці ДБР у Львові. Нагадаємо, що гостей розважали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, гурт "Дзвони сонця", а ведучим був шоумен Григорій Решетник.

На другий день на сцену вийшов Дзідзьо, було запрошено 500 людей, святкування оформили в українському стилі. Пізніше Оля Полякова прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі та порівняла себе з Робіном Гудом.