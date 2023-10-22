Як сіра миша: Кендалл Дженнер прийшла на вечірку у негламурному образі (фото)
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Модель потрапила в об’єктив папараці у дивному негламурному образі
Популярна американська модель із знаменитого сімейства Кардаш’ян-Дженнер Кендалл Дженнер, яка є ангелом Victoria’s Secret, вже давно стала іконою стилю та одним із головних трендсеттерів у світі. Нещодавно красуня вийшла в люди, проте, замість гламурного образу обрала дуже скромний повсякденний лук.
Як виявилося, 22 жовтня Кендал Дженнер відвідала вечірку SNL у Нью-Йорку. Для виходу в люди модель вибрала стриманий образ. На ній були чорні штани звичайного крою, чорний короткий топ, що трохи оголив живіт, і сіра об’ємна куртка. При цьому замість підборів модель віддала перевагу чорним лакованим туфлям на низькому ходу.
Свій скромний не гламурний образ Кендалл доповнила акуратними сережками, її волосся було недбало укладене і їй весь час доводилося його поправляти. На обличчі моделі легкий природний макіяж, а на руках — модний чорний манікюр.
Зазначимо, що нещодавно 27-річна Кендал Дженнер знялася в незвичайному образі для реклами бренду Calvin Klein. Зйомки проходили у Нью-Йорку, а модель з’явилася у кадрі, розважаючись у фонтані.
Раніше "Телеграф" розповідав, що модель Кендалл Дженнер вразила схожістю із ще однією красунею-моделлю Емілі Ратаковськи. Знімками Дженнер поділилася в Instagram і вразила схожістю із подругою Емратою.