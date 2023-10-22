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Як сіра миша: Кендалл Дженнер прийшла на вечірку у негламурному образі (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Після багатьох гламурних фотосесій, на цих кадрах модель виглядає, як сіра миша Новина оновлена 22 жовтня 2023, 18:33
Після багатьох гламурних фотосесій, на цих кадрах модель виглядає, як сіра миша. Фото Getty Images

Модель потрапила в об’єктив папараці у дивному негламурному образі

Популярна американська модель із знаменитого сімейства Кардаш’ян-Дженнер Кендалл Дженнер, яка є ангелом Victoria’s Secret, вже давно стала іконою стилю та одним із головних трендсеттерів у світі. Нещодавно красуня вийшла в люди, проте, замість гламурного образу обрала дуже скромний повсякденний лук.

Як виявилося, 22 жовтня Кендал Дженнер відвідала вечірку SNL у Нью-Йорку. Для виходу в люди модель вибрала стриманий образ. На ній були чорні штани звичайного крою, чорний короткий топ, що трохи оголив живіт, і сіра об’ємна куртка. При цьому замість підборів модель віддала перевагу чорним лакованим туфлям на низькому ходу.

Кендал Дженнер

Свій скромний не гламурний образ Кендалл доповнила акуратними сережками, її волосся було недбало укладене і їй весь час доводилося його поправляти. На обличчі моделі легкий природний макіяж, а на руках — модний чорний манікюр.

модель Кендал Дженнер

Зазначимо, що нещодавно 27-річна Кендал Дженнер знялася в незвичайному образі для реклами бренду Calvin Klein. Зйомки проходили у Нью-Йорку, а модель з’явилася у кадрі, розважаючись у фонтані.

Кендал Дженнер на прогулянці

Раніше "Телеграф" розповідав, що модель Кендалл Дженнер вразила схожістю із ще однією красунею-моделлю Емілі Ратаковськи. Знімками Дженнер поділилася в Instagram і вразила схожістю із подругою Емратою.

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