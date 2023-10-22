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Как серая мышь: Кендалл Дженнер пришла на вечеринку в негламурном образе (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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После множества гламурных фотосессий, на этих кадрах модель выглядит, как серая мышь Новость обновлена 22 октября 2023, 18:33
После множества гламурных фотосессий, на этих кадрах модель выглядит, как серая мышь. Фото Getty Images

Модель попала в объектив папарацци в странном негламурном образе

Популярная американская модель из знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер Кендалл Дженнер, которая является ангелом Victoria's Secret, уже давно стала иконой стиля и одним из главных трендсеттеров в мире. Недавно красотка вышла в свет, однако, вместо гламурного образа выбрала очень скромный повседневный лук.

Как оказалось, 22 октября Кендалл Дженнер посетила вечеринку SNL в Нью-Йорке. Для выхода в люди модель выбрала сдержанный образ. На ней были черные брюки обычного кроя, черный короткий топ, который слегка оголил живот, и серая объемная куртка. При этом вместо каблуков модель отдала предпочтение черные лакированным туфлям на низком ходу.

Кендалл Дженнер

Свой скромный не гламурный образ Кендалл дополнила аккуратными серьгами, ее волосы были небрежно уложены и ей все время приходилось их поправлять. На лице модели легкий естественный макияж, а на руках модный черный маникюр.

модель Кендалл Дженнер

Отметим, что недавно 27-летняя Кендалл Дженнер снялась в необычном образе для рекламы бренда Calvin Klein. Съемки проходили в Нью-Йорке, а модель появилась в кадре, развлекаясь в фонтане.

Кендалл Дженнер на прогулке

Ранее "Телеграф" рассказывал, что модель Кендалл Дженнер поразила сходством с еще одной красоткой-моделью Эмили Ратаковски. Снимками Дженнер поделилась в Instagram и поразила схожестью с подругой Эмратой.

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