Как серая мышь: Кендалл Дженнер пришла на вечеринку в негламурном образе (фото)

Модель попала в объектив папарацци в странном негламурном образе

Популярная американская модель из знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер Кендалл Дженнер, которая является ангелом Victoria's Secret, уже давно стала иконой стиля и одним из главных трендсеттеров в мире. Недавно красотка вышла в свет, однако, вместо гламурного образа выбрала очень скромный повседневный лук.

Как оказалось, 22 октября Кендалл Дженнер посетила вечеринку SNL в Нью-Йорке. Для выхода в люди модель выбрала сдержанный образ. На ней были черные брюки обычного кроя, черный короткий топ, который слегка оголил живот, и серая объемная куртка. При этом вместо каблуков модель отдала предпочтение черные лакированным туфлям на низком ходу.

Свой скромный не гламурный образ Кендалл дополнила аккуратными серьгами, ее волосы были небрежно уложены и ей все время приходилось их поправлять. На лице модели легкий естественный макияж, а на руках модный черный маникюр.

Отметим, что недавно 27-летняя Кендалл Дженнер снялась в необычном образе для рекламы бренда Calvin Klein. Съемки проходили в Нью-Йорке, а модель появилась в кадре, развлекаясь в фонтане.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что модель Кендалл Дженнер поразила сходством с еще одной красоткой-моделью Эмили Ратаковски. Снимками Дженнер поделилась в Instagram и поразила схожестью с подругой Эмратой.