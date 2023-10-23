Вразив усіх у крос-батлах: українці назвали, хто має перемогти у "Голосі країни" під час війни (відео)

Українці, схоже, вже визначились із переможцем

У неділю, 22 жовтня 2023 року, на шоу "Голос країни" в останньому крос-батлі виступив український військовий Юрій Городецький із команди Наді Дорофєєвої. Герой виконав зворушливу композицію "Браття Українці" і звернувся до українців зі сцени.

Як повідомляє "Телеграф", суперницею Юрія Городецького у крос-батлі стала Ізабелла Іващенко із команди Артема Пивоварова. За результатами голосування глядачів фіналістом став військовий.

Ще перед голосуванням Городецький довів до сліз свого тренера Надю Дорофєєву, а потім звернувся до українців словами свого загиблого командира полковника Віталія Гуляєва:

"Наша місія зараз — надавати їм по зубах так, щоб вони більше ніколи в житті навіть і не думали зазіхати на нашу землю".

У коментарях під виступом Юрія Городецького на YouTube українці одностайно виступили, що саме воїн-захисник має стати переможцем "Голосу країни" під час війни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що пройшли завершальні крос-батли "Голосу країни-13". Наразі стало відомо, хто з учасників потрапляє у фінал.