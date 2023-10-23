Поразил всех в кросс-батлах: украинцы назвали, кто должен победить в "Голосі країни" во время войны (видео)

Украинцы, похоже, уже определились с победителем

В воскресенье, 22 октября 2023 года, на шоу "Голос країни" в последнем кросс-батле выступил украинский военный Юрий Городецкий из команды Нади Дорофеевой. Герой исполнил душещипательную композицию "Браття Українці" и сделал обращение к украинцам со сцены.

Как сообщает "Телеграф", соперницей Юрия Городецкого в кросс-батле стала Изабелла Иващенко из команды Артема Пивоварова. По результатам голосования зрителей, финалистом стал военный.

Еще перед голосованием Городецкий довел до слез своего тренера Надю Дорофееву, а затем обратился к украинцам словами своего погибшего командира — полковника Виталия Гуляева:

"Наша миссия сейчас — надавать им по зубам так, чтобы они больше никогда в жизни даже и не думали посягать на нашу землю".

В комментариях под выступлением Юрия Городецкого на YouTube украинцы одностайно выступили, что именно воин должен стать победителем "Голосу країни" во время войны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что прошли завершающие кросс-батлы "Голосу країни-13". Теперь стало известно, кто из участников попадает в финал.