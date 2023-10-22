Завершающие кросс-батлы "Голосу країни-13": кто из участников попадает в финал (видео)

В воскресенье, 22 октября, стали известны имена всех финалистов европейского сезона "Голосу країни-13"

В воскресенье, 22 октября, в европейском сезоне "Голосу країни", который снимают в Варшаве, зрителям показали завершающий этап кросс-батлов между участниками. Таким образом стали известны имена всех финалистов проекта.

Как и в прошлом выпуске шоу, по новым правилам, во время эфира тренер бросает вызов другому тренеру, выставляя своего участника. Наставник принимает этот вызов и зовет на сцену своего участника. Исполнители соревнуются, по очереди исполняя свои заготовленные песни, а затем зрительский зал с помощью мобильного приложения голосует за участника, который понравился больше. На голосование выделяется всего 30 секунд. После этого ведущие объявляют победителя, который проходит в финал.

Напомним, в прошлом выпуске по итогам кросс-батлов финалистами стали: Роман Панченко, Владислав Пелех, Михаил Панчишин, Анастасия Чабан.

Кросс-батлы

Вероника Коваленко из команды Ивана Клименко против Майрамик Авоян из команды Нади Дорофеевой

В этом батле победила — Майрамик Авоян.

Эдгар Енокян из команды Нади Дорофеевой против Галины Печенежской из команды Юлии Саниной

В этом батле победила — Галина Печенежская.

Кристина Старикова из команды Юлии Саниной против Гидаята Сеидова из команды Артема Пивоварова

В этом батле победила — Кристина Старикова.

Изабелла Иващенко из команды Артема Пивоварова против Юрия Городецкого из команды Дорофеевой

В этом батле победил — Юрий Городецкий.

Таким образом в финал вышли такие участники: Роман Панченко, Владислав Пелех, Михаил Панчишин, Анастасия Чабан, Майрамик Авоян, Галина Печенежская, Кристина Старикова, Юрий Городецкий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фольклористка мощно спела трек "Фортеця Бахмут" на кросс-батлах "Голоса країни". Участница завоевала выступлением место в финале проекта.