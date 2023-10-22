Завершальні крос-батли "Голосу країни-13": хто з учасників потрапляє у фінал (відео)

У неділю, 22 жовтня, стали відомі імена всіх фіналістів європейського сезону "Голосу країни-13"

У неділю, 22 жовтня, у європейському сезоні "Голосу країни", який знімають у Варшаві, глядачам показали завершальний етап крос-батлів між учасниками. У такий спосіб стали відомі імена всіх фіналістів проекту.

Як і минулого випуску шоу, за новими правилами, під час ефіру тренер кидає виклик іншому тренеру, виставляючи свого учасника. Наставник приймає цей виклик та кличе на сцену свого учасника. Виконавці змагаються, по черзі виконуючи свої заготовлені пісні, а потім глядачі за допомогою мобільного додатку голосують за учасника, який сподобався більше. На голосування виділяється лише 30 секунд. Після цього ведучі оголошують переможця, який проходить у фінал.

Нагадаємо, минулого випуску за підсумками крос-батлів фіналістами стали: Роман Панченко, Владислав Пелех, Михайло Панчишин, Анастасія Чабан.

Крос-батли

Вероніка Коваленко з команди Івана Клименка проти Майрамік Авоян із команди Наді Дорофєєвої

У цьому батлі перемогла — Майрамік Авоян.

Едгар Єнокян із команди Наді Дорофєєвої проти Галини Печеніжської з команди Юлії Саніної

У цьому батлі перемогла — Галина Печеніжська.

Христина Старикова з команди Юлії Саніної проти Гідаята Сеїдова з команди Артема Пивоварова

У цьому батлі перемогла — Христина Старикова.

Ізабелла Іващенко з команди Артема Пивоварова проти Юрія Городецького з команди Дорофєєвої

У цьому батлі переміг — Юрій Городецький.

Таким чином у фінал вийшли такі учасники: Роман Панченко, Владислав Пелех, Михайло Панчишин, Анастасія Чабан, Майрамік Авоян, Галина Печеніжська, Христина Старикова, Юрій Городецький.

Раніше "Телеграф" розповідав, що фольклористка потужно заспівала трек "Фортеця Бахмут" на крос-батлах "Голосу країни". Учасниця виборола виступом місце у фіналі проекту.