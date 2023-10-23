Емілі Ратаковські у коричневому плащі і з валізою показала стильний лук для подорожей (фото)

Модель, схоже, зібралася у поїздку

Відома американська модель, актриса та трендсеттер польсько-єврейського походження Емілі Ратаковські, яка нещодавно потрапила до об’єктиву папараці, знову опинилася в центрі уваги фоторепортерів. Цього разу красуню зняли біля її будинку у Нью-Йорку, схоже, зірка вирушає у подорож.

На нових фотографіях Ратаковські наче чекає таксі. Вона стоїть біля будинку з великою валізою, сумкою та домашнім улюбленцем на повідку. І треба сказати, що навіть під час такого повсякденного проведення часу, модель виглядає не гірше, ніж на подіумах.

Емілі Ратаковські. Фото: Getty Images

Як видно, для подорожі Емілі Ратаковські обрала стильний та зручний лук. На ній довгий ультрамодний плащ глибокого коричневого відтінку, що зараз на піку трендів. Під недбало запахнутим плащем можна помітити білий топ та сірі вільні штани спортивного стилю. А на її ногах зручні темні кеди.

Емілі Ратаковські з валізами. Фото: Getty Images

Свій образ модель доповнила модними сонцезахисними окулярами та незвичайними прикрасами на шиї. Її довге волосся розпущене і недбало розпатлане вітром, при цьому вона виглядає дуже стильно і впевнено.

Емілі Ратаковські біля своего дому в Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Емілі Ратаковські у сукні-міді та чоботях на шпильках прогулялася із собакою у Нью-Йорку. Зірка виглядала, як на падіумі.