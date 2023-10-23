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Эмили Ратаковски в коричневом плаще и с чемоданом показала стильный лук для путешествий (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Эмили выглядит просто потрясающе Новость обновлена 23 октября 2023, 16:48
Эмили выглядит просто потрясающе. Фото Getty Images

Модель, похоже, собралась в поездку

Известная американская модель, актриса и трендсеттер польско-еврейского происхождения Эмили Ратаковски, которая недавно попала в объектив папарацци, снова оказалась в центре внимания фоторепортеров. В этот раз красотку сняли около ее дома в Нью-Йорке, похоже, звезда отправляется в путешествие.

На новых фотоснимках Ратаковски как будто ждет такси. Она стоит у дома с большим чемоданом, сумкой и домашним любимцем на поводку. И надо сказать, что даже во время такого обыденного времяпровождения, модель выглядит не хуже, чем на подиумах.

Эмили Ратаковски на прогулке
Эмили Ратаковски. Фото: Getty Images

Как видно, для путешествия Эмили Ратаковски выбрала стильный и удобный лук. На ней длинный ультрамодный плащ глубокого коричневого оттенка, который сейчас на пике трендов. Под небрежно запахнутым плащом можно заметить белый топ и серые свободные штаны спортивного стиля. А на ее ногах удобные темные кеды.

модель Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски с чемоданами. Фото: Getty Images

Свой образ модель дополнила модными солнцезащитными очками и необычными украшениями на шее. Ее длинны волосы распущены и небрежно растрепаны ветром, при этом она выглядит очень стильно и уверенно.

Эмили Ратаковски с чемоданом
Эмили Ратаковски у своего дома в Нью-Йорке. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Эмили Ратаковски в платье-миди и сапогах на шпильках прогулялась с собакой в Нью-Йорке. Звезда выглядела, как на падиуме.

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#Нью-Йорк #Эмили Ратаковски