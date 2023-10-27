Покарають із усією суворістю: у Львові знайшли несподіваних винуватців скандалу з кліпом Жадана і Соловій

За скандальний ролик "прилетіло" священникам

У Львові звільнять керівництво Андріївської церкви УГКЦ. Саме в цьому храмі знімався кліп на пісню "Серце" Сергія Жадана та Христини Соловій, що викликав скандал через поцілунок двох дівчат у відео.

В ефірі "Говорить великий Львів" отець Юстин Бойко заявив, що священники церкви Андрія були введені в оману. Тих, хто допустив зйомки в храмі, збираються звільнити.

Так, священник зазначає, що реакції зі сторони Жадана і Соловій на прохання видалити з мережі ролик не було. Єдина зворотна інформація: слова артистів у програмі Євгена Яновича, яка, до речі, була записана заздалегідь. Там Жадан казав, що "нічого антихристиянського в кліпі немає", а Христина "зняла з себе відповідальність, бо ще планує повертатися на святу Галичину".

"Провина отців церкви Андрія є явною. Вони окрім морального принципу порушили ще й принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, окрім молитви і того, що служить слову божому", — заявив отець Юстин Бойко.

За словами отця Юстина, прохання про зйомки в церкві Андрія нібито надійшло від представника міської ради. Ба більше, священник розповів, що знімальний процес перервали. Так, отець Юстин заявив, що в якийсь момент один із священників храму зайшов і побачив те, що його шокувало. "Христина сиділа перед престолом у відвертому одязі, наче вавилонська розпусниця": зазначає отець Юстин, посилаючись на слова василіян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військовий капелан, отець Дмитро Поворотний вважає кліп Жадана і Соловій спланованою провокацією. На його думку, львівських священників просто обманули.